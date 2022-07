Everywhere: l'open world del creatore di GTA accoglie veterani ex Sony, 2K e NCsoft

Mentre in rete continuano a circolare le immagini leak dell'open world Everywhere, il team di Build A Rocket Boy continua a crescere: la software house di Leslie Benzies, creatore di GTA, ha appena accolto diversi veterani del settore provenienti dagli studi interni di Sony, 2K e NCsoft.

Sullo sfondo della nuova tornata di assunzioni avviata dall'ex presidente di Rockstar North, tra i tanti talenti del settore che hanno deciso di sposare la causa di Build A Rocket Boy troviamo infatti Mick Hocking, Murray Pannell e Randall Price.

Hocking, ex dirigente PlayStation Studios e co-fondatore degli Evolution Studios (DriveClub), assumerà l'incarico di Chief Develpment Officer. All'ex dirigente 2K Pannell, invece, spetterà il compito di gestire il marketing globale di Everywhere come SVP dell'omonima divisione. L'ex vicepresidente senior della divisione publishing di NCsoft Price, invece, siederà sulla poltrona del Chief Publishing Officer di Build A Rocket Boy.

Nel celebrare l'ingresso nel suo team di queste importanti figure dirigenziali dell'industria videoludica, Benzies guarda con entusiasmo al futuro e spiega che "ciascuno di loro porta un'enorme quantità di esperienza, conoscenza e passione nel team di Build A Rocket Boy. Stiamo lavorando alacremente allo sviluppo di Everywhere e non vediamo davvero l'ora di condividere con voi tutte le novità che annunceremo come team più avanti nel 2022".

A voler dar retta al creatore di GTA, quindi, entro fine anno dovremmo ricevere delle importanti notizie sullo sviluppo di Everywhere: la speranza degli appassionati è ovviamente quella di assistere alle primissime scene di gameplay.