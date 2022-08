Everywhere: l'open world del creatore di GTA avrà gli NFT? Parlano gli sviluppatori

Il primo video ingame di Everywhere ha riacceso i riflettori mediatici sul nuovo open world di Build A Rocket Boy. Scorrendo l'elenco delle posizioni lavorative aperte dal team diretto da Leslie Benzies, il creatore di GTA, in tanti si chiedono perché la software house stia cercando esperti di NFT e Blockchain.

Tra le figure professionali ricercate da Build A Rocket Boy per dare vita all'ambizioso progetto di Everywhere spiccano infatti i ruoli per Senior Backend Programmer, Smart Contract Developer e Test Engineer da impiegare in quello che viene descritto come il "Team Blockchain di Edimburgo".

In molti, quindi, si chiedono se Everywhere sarà un titolo basato sulle ultime tecnologie Web3 legate al concetto di 'economia decentralizzata', con supporto agli NFT e alle criptovalute. Una dimensione blockchain come quella aperta dagli autori del Metaverso NFT in espansione di The Sandbox, insomma.

I dubbi della community hanno perciò spinto i rappresentanti di Build A Rocket Boy a intervenire sui social per fornire un importante chiarimento: "Stiamo assistendo ad alcune conversazioni su NFT e criptovalute citate sul nostro sito come, perciò vogliamo offrirvi il nostro chiarimento. Si tratta di posizioni lavorative per un team che sta conducendo delle ricerche in questo ambito, le stiamo portando avanti perché non vogliamo respingere a priori le nuove tecnologie solo perché ad oggi non si è ancora trovata una soluzione adatta per implementarle. Stiamo costruendo Everywhere su Unreal Engine 5, non sulle blockchain".

Il team di Build ARocket Boy sottolinea inoltre come "stiamo creando un nuovo mondo per i giocatori, una dimensione dove poter riunirsi liberamente per giocare, guardare, creare, condividere e fare tantissime altre cose! Speriamo perciò che questo chiarimento possa aiutarvi a chiarire alcuni dubbi sulle speculazioni che stanno riguardando il nostro titolo in questo momento".