Everywhere: l'open world del creatore di GTA si mostra nel primo video ingame!

La Gamescom 2022 apre ufficialmente i battenti con la prima World Premiere dell'Opening Night Live interamente dedicata a Everywhere, il nuovo open world in sviluppo presso Build A Rocket Boy, la casa di sviluppo fondata e diretta da Leslie Benzies, il creatore (tra gli altri) di Grand Theft Auto.

Il filmato in-engine confezionato da Build A Rocket Boy ci immerge nel multiverso interattivo di questa esperienza che, per stessa ammissione dei suoi autori, promette di offrirci la più ampia libertà di esplorazione e, soprattutto, di fruizione dei contenuti.

La natura transmediale di Everywhere tra giochi, musica, gameplay streaming e free roaming, più volte citata dai ragazzi di Build A Rocket Boy nel corso di questi mesi, viene confermata anche dalla fugace apparizione di scene che mostrano dei concerti alternati a combattimenti in arene sparatutto, a gare multiplayer a bordo di veicoli e ad attività "pacifiche" in ambienti dove potersi rilassare e scambiare quattro chiacchiere con gli altri giocatori.

Date perciò un'occhiata al primo video con scene ingame di Everywhere dall'Opening Night Live e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'ultima fatica digitale a tinte open world dell'ex presidente di Rockstar North.