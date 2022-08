Everywhere: il nuovo open world del creatore di GTA si mostrerà alla Gamescom

Continua a destare molta curiosità Everywhere, nuovo progetto open world a cui sta lavorando Leslie Benzies, noto per aver dato i natali alla celeberrima saga di Grand Theft Auto. Dopo aver mostrato una fugace immagine della sua opera, Benzies ha confermato che Everywhere sarà tra i protagonisti della nuova imminente edizione della Gamescom.

Benzies ha lasciato il suo ruolo in Rockstar North nel 2016, in seguito ha citato in giudizio la società per royalties non pagate del valore di $150 milioni. Il contenzioso legale è durato diversi anni, per poi concludersi nel 2019 grazie a un accordo confidenziale.



Conclusa la disputa legale, il veterano dell'industria non ha abbandonato il mondo del gaming, e insieme ad altri due ex sviluppatori Rockstar – Matthew Smith e Colin Entwistle – si è messo all'opera su un nuovo gioco, Everywhere, presso Build a Rocket Boy. Benzies non si è ancora sbottonato granché sul progetto, ma ha già anticipato che avrà un mondo aperto senza restrizioni con funzionalità cooperative.

Benzies ha ora confermato che Build Rocket a Boy sarà tra i partecipanti della Gamescom, dunque sembra assicurata la presenza di Everywhere alla fiera di Colonia. Al momento data di lancio e piattaforme di riferimento del gioco rimangono ignote, ma sappiamo che al titolo stanno lavorando anche vetrani ex Sony e NcSoft.

Rimaniamo in attesa di novità, che dovrebbero arrivare durante l'Opening Night Live che si terrà il 23 agosto.