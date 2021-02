Everywhere potrà competere con GTA? Avvistati brevetti del team di ex Rockstar Games

L'abbandono di Rockstar Games da parte dell'ex Presidente di Rockstar North Leslie Benzies ha portato alla creazione di un nuovo team di sviluppo, composto in gran parte da ex sviluppatori di casa Rockstar Games.

La software house Build A Rocket Boy Games è al momento impegnata nello sviluppo di Everyewhere, gioco dal budget di oltre 40 milioni di dollari. Sul progetto non si hanno molti dettagli, con il team di Benzies che sembra aver ereditato la medesima riservatezza che da sempre caratterizza Rockstar Games. La storia del team e i trascorsi del suo fondatore, che ha contribuito alla creazione della serie di Grand Theft Auto, hanno reso Everywhere un titolo atteso quanto il tanto sospirato - ma mai annunciato - GTA 6.



Ma il titolo del nuovo team potrebbe risultare ambizioso quanto una nuova produzione Rockstar? Ebbene, ad accendere l'entusiasmo della community ci hanno pensato due brevetti registrati nei database WIPO (World Intellectual Property Organization) da Build A Rocket Boy Games nel corso del 2020 e avvistati di recente dagli utenti attivi su Reddit. Questi ultimi offrono alcuni spunti interessanti che hanno incuriosito gli appassionati, desiderosi di scoprire se saranno o meno utilizzati in Everywhere.

Nello specifico, uno dei brevetti dipinge un mondo digitale con un forte grado di interconnessione col mondo reale. Tramite microtransazioni sarebbe ad esempio possibile acquistare oggetti reali, mentre dall'interno del titolo sarebbe possibile dedicarsi alla fruizione di serie TV, film, gameplay, musica e altro ancora. Il tutto potrebbe inoltre supportare funzionalità multiplayer, tramite la presenza di una sorta di seconda dimensione in-game, da vivere in realtà virtuale e all'interno della quale accedere a servizi di abbonamento, tra Netflix e altri. Tramite una App sarebbe poi possibile controllare diverse funzioni di gioco, tra cui la creazione di playlist. Il secondo brevetto si focalizza invece su di una forma di gameplay fortemente influenzata dalla musica, con la colonna sonora che dovrebbe influenzare i movimenti dei personaggi, le condizioni climatiche e molti altri aspetti di un titolo che viene descritto come basato sul combattimento multigiocatore a squadre.



Al momento, è noto che Everywhere sfrutterà l'Unreal Engine, ma non vi sono indicazioni in merito a quelle che potrebbero essere la finestra di lancio o le piattaforme supportate dal gioco.