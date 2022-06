Everywhere, le prime immagini del gioco: leak per l'AAA open world del producer di GTA

A circa due anni di distanza dall'annuncio ufficiale di Everywhere, i dettagli sul gioco ideato dall'ex Producer di GTA ed ex Presidente di Rockstar North restano avvolti nel mistero.

Nonostante la presentazione di alcuni primi dettagli relativi al gameplay di Everywhere, Leslie Benzies ha infatti tenuto il sipario saldamente tirato sulle attività della sua software house, Build A Rocket Boy. Per il momento, sappiamo dunque solamente che il titolo offrirà un'esperienza di stampo sandbox, all'interno della quale i giocatori saranno chiamati ad interagire in libertà in un AAA open world e dall'anima multiplayer, in parte ispirato a Ready Player One.

Ora, in rete si fanno strada alcune prime immagini del progetto, diffuse dal giornalista videoludico francese Chris Klippel. Disponibili nei Tweet che trovate in calce a questa news, gli scatti - apparentemente leak - ritraggono un variopinto universo dallo stile minimalista, confezionato tramite Unreal Engine. Scenari in stile Gran Canyon e foreste si alternano qui ad un agglomerato urbano di stampo futuristico.



Contestualmente alle immagini, emerge però anche l'ipotesi che questo possa non essere lo stile grafico definitivo di Everywhere. Una eventualità suggerita da un annuncio di lavoro pubblicato da Build A Rocket Boy, che, nel cercare un Art Director cita espressamente il ricorso a due stili artistici differenti.