Da Everywhere a Stalker 2: tutti gli annunci del PC Gaming Show Most Wanted 2023

In attesa della serata dei The Game Awards 2023 che si terrà la prossima settimana, abbiamo assistito ad una prima ondata di annunci grazie al PC Gaming Show. Scopriamo tutte le novità svelate nel corso dell'evento.

Ad aprire le danze è stato un nuovo trailer di Still Wakes the Deep, l'horror di The Chinese Room che avrà come compositore il noto Jason Graves. È poi giunto il momento della modalità Avventura di Dwarf Fortress, che arriverà su Steam ad aprile 2024 e offrirà ai giocatori del complesso titolo un bel po' di contenuti a tema roguelike. Subito dopo si è mostrato con un nuovo trailer il peculiare Holstin, un survival horror polacco che alterna fasi in cui la telecamera è alle spalle del protagonista ad altre in cui la visuale è isometrica.

Subito dopo il trailer di Under a Rock, survival in Unreal Engine 5, al centro della scena è stato Persona 3 Reload, di cui abbiamo potuto vedere un trailer incentrato sul doppiaggio. A seguire sono stati mostrati Unrailed 2: Back on Track e il particolare Harold Halibut, un titolo che prova ad imitare i film d'animazione in stop-motion. Sul palco dell'evento in streaming è tornato a farsi vedere anche l'action RPG Sands of Aura, che ha preceduto il nuovo filmato di G.I. Joe: Wrath of Cobra, un picchiaduro a scorrimento old school basato sulla celebre IP.

Chi ama i giochi simili a Stardew Valley apprezzerà sicuramente Echoes of the Plum Grove, che permette ai giocatori di crearsi una fattoria con uno stile grafico che ricorda Paper Mario. Per gli appassionati di survival sta invece arrivando Lost Isle, caratterizzato da un open world e tanto loot da raccogliere. È poi arrivato il momento del nuovo progetto dei creatori di Void Bastards: stiamo parlando di Wild Bastards, uno sparatutto roguelike che include anche sezioni ispirate agli strategici a turni.

Nelle fasi successive dell'evento abbiamo visto il city-builder piratesco Republic of pirates, il gioco a base di hacking intitolato Datajack 2020 e lo strategico Battle Brothers. Un nuovo trailer di Tchia ne ha poi confermato l'approdo su Steam nel corso dei prossimi mesi. A seguire è stato mostrato Ironhive, un particolare gioco di carte ispirato ad un noto gioco da tavolo. Decisamente insolito è poi Indika, il gioco ambientato nel XIX secolo che ha come protagonista una suora russa che lascia Mosca.

È quindi giunto il turno di Hawked, il colorato extraction shooter gratis ispirato a Fortnite che può ora essere scaricato su Steam grazie all'Accesso Anticipato (su console dovrebbe approdare a breve). Subito dopo è stato mostrato un nuovo teaser di Frostpunk 2 che permette di comprendere le dimensioni delle città che potremo gestire, decisamente più grosse rispetto a quelle del primo capitolo.

Dopo i nuovi trailer di Demonschool e Gloomwood è arrivato il momento di Bellwright, un survival RPG che permette ai giocatori di costruire una città e che arriverà su Steam nei primi mesi del 2024. Si ritorna poi nel campo degli horror com Drowned Lake, al quale è seguito un filmato dedicato a Gray Zone Warfare, un interessante extraction shooter che punta al realismo estremo e di cui vi abbiamo parlato giusto qualche giorno fa. Fra i trailer più interessanti tra quelli mostrati all'evento troviamo quello di Spine, un action che alterna fasi da sparatutto ad altre da picchiaduro a scorrimento.

Abbiamo poi visto in movimento sia Crashlands 2 che il frenetico Deathgrip, i cui trailer hanno preceduto il nuovo filmato di Flintlock The Siege of Dawn, gioco in arrivo anche su Game Pass che è stato rinviato qualche settimana fa. Immediatamente dopo è stato mostrato il particolare puzzle game Islands of insight, seguito dal metroidvania Ultros e da Ambulance Life, un simulatore di paramedici.

Dopo un breve intermezzo dedicato allo strategico dallo stile grafico ricercato che prende il nome di Songs of Silence è giunto il momento di scoprire la data d'uscita di Pacific Drive. Durante il PC Gaming Show Most Wanted 2023 è stato anche mostrato il bizzarro action RPG Mortal Crux, che vanta un insolito mini-gioco dedicato alla pesca, e la versione PC di Solium Infernum.

Abbiamo poi visto il nuovo trailer di Like a Dragon Infinite Wealth e scoperto l'esistenza di Crown Wars The Black Prince, uno strategico pubblicato da Nacon ambientato durante la guerra dei cent'anni. Dai creatori di Sonic Mania è invece arrivato l'annuncio di Penny's Big Breakaway, un interessante e colorato platform tridimensionale. È arrivato a sorpresa anche un filmato di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, il quale ha mostrato per la prima volta in azione il clan Banu Haqim, il terzo.

Altro gradito ritorno è quello di Everywhere, il gioco del papà di GTA che si è mostrato con un nuovo trailer. A chiudere invece l'evento ci ha pensato lo story trailer di Stalker 2, preceduto da un toccante messaggio degli sviluppatori, i quali hanno confermato l'arrivo del gioco nei primi mesi del 2024.