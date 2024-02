Everywhere: anche il team del papà di GTA sarebbe stato colpito dai licenziamenti

Purtroppo ci troviamo a parlarvi per l'ennesima volta di licenziamenti nell'industria videoludica, sebbene in questo caso non se ne abbia ancora la certezza ufficiale. Stando alle ultime voci di corridoio, ad essere stati colpiti dai tagli sarebbero stati gli sviluppatori di Everywhere.

Per chi non lo sapesse, ci stiamo riferendo a Build a Rocket Boy, la software house fondata da Leslie Benzies, papà di GTA ed ex presidente di Rockstar North. Stando a quanto dichiarato dal portale PCGamesN, che sostiene di aver ricevuto la notizia da una sua fonte, il team di sviluppo di Everywhere avrebbe annunciato internamente i licenziamenti nel corso della giornata di oggi, lunedì 19 febbraio 2024. Secondo il rumor, i licenziamenti colpiranno il reparto QA, alcuni artisti e la sezione che svolge funzioni da publisher.

Il motivo per cui la notizia ha stupito molti videogiocatori è molto semplice: di recente il team si era accaparrato fondi per 110 milioni di dollari e aveva grandi piani per espandersi con una sede extra a Monpellier, in Francia.

Se la notizia dei licenziamenti dovesse essere confermata, sarà interessante sapere se ciò comporterà modifiche alle mire espansionistiche della software house.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un video gameplay tratto dalla Pre-Alpha di Everywhere.