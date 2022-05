Everywhere su Unreal Engine: l'open world AAA tra GTA e Ready Player One

Tra GTA e Ready Player One, il cuore pulsante di Everywhere sarà la libertà dei giocatori di plasmare i propri contenuti tramite un ambiente virtuale sandbox in cui gli utenti posso creare i propri mondi connessi ai social e alle piattaforme di streaming.

A fornirci questa nuova serie di indicazioni sull'impianto ludico e contenutistico della nuova esperienza open world ideata da Leslie Benzies è Galaxy Interactive, un'azienda che sta finanziando il team di Build a Rocket Boy.

La nuova infornata di informazioni su Everywhere tra GTA e Ready Player One parte proprio dal raffronto tra la prossima opera del creatore di Grand Theft Auto e il film sci-fi di Spielberg. Stando a quanto spiegato da un membro di Galaxy Interactive su LinkedIn, Everywhere sarà una vera esperienza in stile Ready Player One, un titolo AAA open world votato al multiplayer con una narrazione epica e tanti contenuti generati dagli utenti.

A voler dar retta a queste informazioni, gli esploratori del multiverso interattivo di Everywhere saranno libere di realizzare (e presumibilmente anche condividere) i propri contenuti all'interno di un ambiente virtuale totalmente sandbox, con mondi interconnessi ai social e alle piattaforme di streaming.