Everywhere, la versione Pre Alpha in video: una realtà multidimensionale dal papà di GTA

In occasione del PC Gaming Show del 30 novembre, il team di Build a Rocket Boy ha mostrato delle scene di gameplay inedite di Everywhere, la realtà multidimensionale open world dell'autore di GTA Leslie Benzies, ex presidente di Rockstar North.

Accompagnato dal commento a caldo dello stesso Benzies e degli esponenti del suo team di sviluppo, il nuovo filmato di Everywhere ci catapulta nel multiverso digitale di un'opera che punta a offrire un ventaglio infinito di esperienze interattive appartenenti ai generi più disparati.

Il perno attorno al quale verteranno tutte le attività promesseci da Everywhere è Utropia, un gigantesco Hub che ospiterà tutti coloro che vorranno esplorare gli universi videoludici creati e gestiti da Build Rocket Boy e dalla stessa community.

In maniera non troppo dissimile da quanto proposto da Roblox o dalla modalità Creativa di Fortnite, Everywhere ambisce quindi a ritagliarsi uno spazio nel sempre più agguerrito settore dei videogiochi sandbox con esperienze multigenere realizzate dagli appassionati. Nel trailer del PC Gaming Show, d'altronde, viene dato ampio spazioad ARC-adia, il potente editor di livelli che darà modo agli utenti di realizzare minigiochi, veri e propri mondi videoludici standalone e singole componenti (dai piccoli oggetti di arredamento a interi videogiochi con complesse funzioni logiche) da condividere liberamente in rete.

La prima Closed Alpha di Everywhere partirà il 5 dicembre, mentre per il lancio della nuova realtà multidimensionale del papà di GTA ci sarà da attendere fino al 2024 su PC e successivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.