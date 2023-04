Eveyeye Late Show stasera su Twitch: meteore videoludiche, da Scalebound a Deep Down

Per avviarsi in compagnia in direzione del meritato riposo del weekend, è tempo di prepararsi a un nuovo appuntamento con Everyeye Late Show, con il nostro Alessandro Bruni pronto a una serata in diretta su Twitch.

Deep Down: annunciato nel 2013 e poi sparito. Scalebound: tristemente cancellato dopo aver infiammato le aspettative del pubblico. Pragmata: annunciato nel giugno 2020 e poi mai più mostrato ai giocatori. Ecco tre esempi di "meteore videoludiche", titoli in grado di attirare l'attenzione del pubblico in occasione dell'annuncio, ma poi apparentemente non destinati a trovare un effettivo spazio sul mercato del videogioco.

I giochi scomparsi, smarriti o dimenticati saranno i protagonisti dell'appuntamento di questa sera con Everyeye Late Show, show condotto dal nostro Alessandro Bruni.



