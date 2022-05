Evil Dead The Game, 500.000 copie in 5 giorni: demoni e umani conquistano il pubblico

Accompagnata dal trailer di lancio di Evil Dead: The Game, la battaglia tra esseri umani sopravvissuti e il possente Demone Kandariano è tornata a popolare i salotti dei videogiocatori, che, a quanto pare, hanno notevolmente apprezzato la combinazione tra orrore, sangue e risate proposta dal titolo.

A confermalo sono in particolare i primi dati di vendita diffusi da Embracer Group. Nel presentare i risultati finanziari della compagnia relativi all'anno fiscale 2021-2022, il CEO Matthew Karch ha infatti offerto alcune prime informazioni in merito. Si apprende così che Evil Dead: The Game può già contare su oltre 500.000 copie vendute nel corso dei primi cinque giorni di presenza del titolo sul mercato videoludico internazionale.



Un risultato sicuramente notevole, che fa ben sperare per il futuro supporto post-lancio a questo multiplayer di stampo asimmetrico. Entusiasta, il CEO Matthew Karch ha inoltre dichiarato che Evil Dead: The Game sarà "il primo gioco in un nuovo franchise per Saber Interactive". Alla luce di queste parole, non è dunque da escludere il futuro arrivo di ulteriori contenuti ispirati all'immaginario cinematografico.

Per scoprire tutti i dettagli sulla produzione, ve lo ricordiamo, potete dirigere i vostri passi virtuali in direzione della recensione di Evil Dead: The Game disponibile sulle pagine di Everyeye e a cura di Francesco Santin.