Evil Dead The Game: Ash affronta il Male nel video di lancio dell'horror cooperativo

Lo splatter horror cooperativo Evil Dead The Game è finalmente disponibile su PC e console, come ci ricordano i ragazzi di Boss Team Games con l'immancabile video di lancio pieno di scene di gameplay e di demoni da fare a fette con la motosega e il fucile a canne mozze di Ash.

In questa sua nuova esperienza infernale lontano dal reparto ferramenta, l'iconico protagonista del franchise de La Casa e della serie STARZ di Ash vs The Evil Dead deve esorcizzare gli abomini rievocati dall'apposita formula del Necronomicon Ex-Mortis unendo le proprie forze con quelle di un manipolo di Sopravvissuti.

Sul fronte strettamente ludico, il titolo pesca a piene mani dalla tradizione degli action sparatutto con sfide multiplayer asimmetriche per porre i patiti del genere nei panni di Ash Williams e dei suoi sodali, come i campioni medievali de L'Armata delle Tenebre Enrico il Rosso e Lord Arthur, la sorella di Ash Cheryl Williams, Kelly Maxwell e Pablo Simon Bolivar.

Ogni Sopravvissuto vanta un proprio set di abilità, potenziamenti ed equipaggiamenti da evolvere e padroneggiare: anche i diavoli parassiti Deadites, da par loro, hanno accesso a tutta una serie di attacchi speciali per mietere anime e straziare il corpo del malcapitato di turno, come testimoniato dagli sviluppatori di Boss Team Games con il video sul Demone Kandariano di Evil Dead The Game.

Il festival dell'orrore multiplayer di Evil Dead the Game parte quest'oggi, venerdì 13 maggio, su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.