Evil Dead the Game: Ash combatte il Male nel video sui bonus preordine

Dopo aver annunciato il rinvio a maggio di Evil Dead the Game, i ragazzi di Boss Team Games ribadiscono la data di lancio dell'atteso horror multiplayer e pubblicano un video che svela i bonus accessibili con i preordini.

Dalle colonne del PlayStation Blog, il Creative Officer di Saber Interactive Tim Willits ricorda ai fan di Evil Dead che il nuovo progetto portato avanti dalla propria sussidiaria madrilena sarà realizzato in collaborazione con Sam Raimi, Bruce Campbell e gli studios che hanno dato forma al franchise de La Casa e alla serie STARZ Ash vs The Evil Dead, il tutto per ricreare in maniera estremamente fedele le atmosfere e le esperienze a tinte oscure dell'IP.

Gli emuli di Ash Williams potranno così fronteggiare le orde demoniache insieme ai personaggi storici del franchise, come Kelly Maxwell e Pablo Simon Bolivar, Lord Arthur ed Enrico il Rosso del film L'armata delle Tenebre, Cheryl Williams, la sorella di Ash dall'originale La Casa e tanti altri. Ovviamente, non mancheranno i rappresentanti del Male, come il vile Demone Kandiariano e la sua orda di Deadites composta da posseduti intenzionati a distruggere i Sopravvissuti.

Il trailer confezionato da Saber conferma anche i bonus a disposizione di chi effettuerà il preordine del titolo, ovvero la divisa da dipendente di S-Mart e l'armatura da cavaliere. Quanto al lancio, viene confermata la commercializzazione di Evil Dead the Game per il 13 maggio su PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un approfondimento sul gameplay e sui contenuti dell'ultima avventura splatter horror di Saber Interactive, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Evil Dead the Game.