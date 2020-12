Evil Dead the Game: Ash torna a caccia di demoni, ecco il video reveal dei TGA 2020

In concomitanza con i The Game Awards 2020, Boss Team Games ha svelato ufficialmente Evil Dead the Game, il nuovo survival horror cooperativo legato all'iconica proprietà intellettuale di Evil Deade che sarà disponibile su PC e console nel 2021.

Il filmato di presentazione datoci in pasto dalla software house indipendente conferma la natura di un progetto che, come altri titoli votati al multiplayer cooperativo, vedrà Ash e i suoi alleati fronteggiare un'orda di creature non morte.

Il sistema di gioco elaborato da Boss Team farà quindi leva sulla collaborazione tra i diversi membri della squadra, ciascuno dotato di un suo specifico set di abilità, tecniche, armi da fuoco e da combattimento ravvicinato. E di motosega innestate nel braccio, come nel caso di Ash!

La commercializzazione di Evil Dead The Game è prevista per il prossimo anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questo horror multiplayer? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare il video di annuncio trasmesso durante i TGA 2020.