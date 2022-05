Evil Dead The Game: il brano inedito di Method Man ci ricorda che sta per arrivare

Evil Dead The Game si sta avvicinando a grandi passi verso la sua data d'uscita: il titolo, sviluppato da Saber Interactive e basato sulla serie cinematografica di culto, è atteso su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One per il prossimo 13 maggio 2022, mentre la versione Nintendo Switch è al momento senza data.

Gli autori intendono spingere al massimo il loro survival horror cooperativo, e per farlo hanno stretto anche una collaborazione con il rapper Method Man per la produzione di un brano ispirato proprio al gioco, intitolato "Come Get Some". Già diffuso su Youtube, il brano dovrebbe essere incluso anche nel gioco completo, sebbene non sia chiaro in quale fase della partita dovrebbe fare la sua comparsa in sottofondo.

Ascoltandone i toni ed il testo, si evince come il brano di Method Man (con feat. di PXWER e iNTeLL) si sposi bene con lo stile sopra le righe di Evil Dead, con un ritmo adrenalinico che potrebbe rendere ancora più coinvolgenti i numerosi combattimenti in multiplayer asimmetrico che faranno da sfondo alla nuova avventura videoludica di Ash Williams. Ricordiamo inoltre che al lancio Evil Dead The Game avrà 4 classi di sopravvissuti ben distinte tra loro, oltre a tre diversi demoni giocabili.

Sebbene pensato principalmente come esperienza cooperativa, Evil Dead The Game avrà anche il single player, permettendo agli utenti di potersi cimentare nelle sfide offerte dal gioco in solitaria.