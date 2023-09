Evil Dead The Game al capolinea: stop al supporto post-lancio, addio alla versione Switch

L'esperienza tutta sangue, orrore e risate di Evil Dead The Game sta per finire? Saber Interactive riguadagna i social per annunciare la fine prematura del supporto post-lancio dell'horror multiplayer e la definitiva cancellazione del porting Nintendo Switch

"Abbiamo deciso di non proseguire lo sviluppo di nuovi contenuti per Evil Dead The Game", esordiscono su Twitter/X i rappresentanti della sussidiaria statunitense di Embracer Group prima di aggiungere che "non lanceremo una nuova versione del gioco per Nintendo Switch. Manterremo i server attivi per il prossimo futuro e affronteremo eventuali problemi che si presenteranno pubblicando apposite patch. A nome dell'intero team Sabre, grazie infinite per tutti i momenti meravigliosi che ci avete regalato e il vostro costante supporto".

La crisi di Embracer Group, quindi, colpisce anche Saber Interactive e il lavoro che la software house americana stava portando avanti per arricchire di contenuti l'esperienza multiplayer asimmetrica del videogioco ufficiale di Evil Dead. Almeno per il momento, i server continueranno essere attivi e non ci saranno delle ripercussioni nell'esperienza fruita dagli emuli di Ash e compagni, anche se il messaggio condiviso da Saber e i tagli su produzioni e studi decisi da Embracer Group non fanno che gettare un'ombra sul futuro dello slasher horror di Evil Dead e, purtroppo, della stessa casa di sviluppo del New Jersey che in passato ha dato forma a titoli come World War Z e che, da qui ai prossimi mesi, conta di lanciare Warhammer 40,000 Space Marine 2, John Carpenter's Toxic Commando, Expeditions A Mudrunner Game e la versione console di Teardown.