Evil Dead the Game: il Demone Kandariano miete anime nel video gameplay

Riallacciandosi idealmente all'ultimo video di Evil Dead the Game con Ash che combatte il Male, i ragazzi di Boss Team Games scatenano la furia infernale del Demone Kandariano con un nuovo trailer incentrato, ovviamente, sui 'cattivoni' da interpretare nel loro prossimo horror multiplayer.

La mostruosa entità evocata con l'apposita formula del Necronomicon Ex-Mortis darà del filo da torcere a tutti coloro che oseranno ostacolarne il cammino, come dimostrano gli sfortunati sopravvissuti che si alternano nell'ultimo video gameplay che vi lasciamo in calce alla notizia.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che in Evil Dead the Game avremo l'opportunità di interpretare sia le orde demoniache che i personaggi storici del franchise de La Casa e della serie STARZ di Ash vs The Evil Dead, a cominciare ovviamente da Ash Williams. Non mancheranno all'appello nemmeno i campioni medievali del capitolo parallelo L'Armata delle Tenebre come Lord Arthur ed Enrico il Rosso, oltre a Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar e la sorella di Ash Cheryl Williams.

Ciascun Sopravvissuto vanterà un proprio equipaggiamento e set di abilità da evolvere, e lo stesso dicasi per il Demone Kandariano e le orde di diavoli parassiti Deadites. Il lancio di Evil Dead the Game è previsto per il 13 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più sulla nuova avventura splatter horror a vocazione multiplayer di Saber Interactive, qui trovate il nostro speciale su Evil Dead The Game e il ritorno di Ash Williams.