Evil Dead the Game: nuovi dettagli sul singleplayer dello splatter horror

Nel corso di un'intervista concessa da Tim Willits a Geoff Keighley, l'ex boss di ID Software e attuale CCO di Saber Interactive ha discusso della componente singleplayer di Evil Dead the Game e svelato nuovi dettagli sullo splatter horror votato alla cooperativa che verrà lanciato nei primi mesi del 2022.

Durante l'intervista, l'alto rappresentante della software house artefice di World War Z ha elencato i numerosi aspetti su cui si caratterizzerà l'esperienza ludica e contenutistica del tie-in videoludico della saga horror di Evil Dead (conosciuta in Italia come 'La Casa').

Dopo aver confermato la presenza di una profonda componente cooperativa e di una modalità PvP particolarmente strutturata, il Chief Creative Officer di Saber Interactive ha sottolineato come "ci sarà spazio anche per un paio di missioni secondarie da poter giocare anche da soli".

Le dichiarazioni di Willits sembrano andare in controtendenza rispetto alla promessa fatta da Saber: nell'annunciare il rinvio al 2022 di Evil Dead the Game, l'azienda statunitense ritenne giusto sottolineare come il posticipo avrebbe consentito al team di "implementare un'opzione per giocatore singolo, permettendo così agli utenti di godersi il gioco anche senza la necessità di accedere al multiplayer cooperativo".

Nel tentativo di chiarire questo importante punto dell'offerta ludica di Evil Dead the Game, la redazione di PCGamesN ha contattato Saber e ricevuto in risposta un messaggio in cui si specifica che "i giocatori potranno collaborare con gli amici in multiplayer o fruire il titolo con un gruppo composto da membri gestiti dall'IA. Maggiori informazioni su questo aspetto, e sulle funzionalità delle missioni secondarie da svolgersi in singleplayer a cui ha fatto riferimento Tim, verranno condivise il prossimo anno".

La finestra di lancio di Evil Dead the Game continua ad essere indicata per il mese di febbraio del 2022, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.