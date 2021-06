Evil Dead the Game: ecco il gameplay del nuovo horror con protagonista Ash

Il Kick-Off Show del Summer Game Fest è l'occasione per vedere nuovamente in azione Evil Dead: The Game, il nuovo brutale horror realizzato da Saber Interactive e Boss Team Games che riporterà il celebre Ash e la sua motosega nel mondo videoludico dopo una prolungata assenza.

Evil Dead: The Game era stato annunciato ai TGA 2020 attraverso un breve trailer che ne lasciava appena intravedere lo stile ludico. Il nuovo filmato permette invece di avere un assaggio più concreto del gameplay, che si presenta come un horror in terza persona con una forte componente action e una vena splatter in perfetta linea con il franchise di Evil Dead. L'opera offre meccaniche di multiplayer cooperativo, con i giocatori che collaboreranno per fronteggiare le diverse mostruosità pronte a banchettare sui loro cadaveri, ma non mancherà nemmeno un classico PvP in cui controllare diversi personaggi giocabili, ciascuno con proprie caratteristiche ed equipaggiamenti specifici. Oltre a poter effettuare violente esecuzioni, sarà possibile anche guidare veicoli per muoversi più rapidamente attorno all'area circostante.

Evil Dead The Game è attualmente previsto per un generico 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Non resta quindi che aspettare i prossimi mesi per vedere ulteriori sequenze di gameplay inedite e una data d'uscita definitiva per il ritorno di Ash sui nostri schermi.