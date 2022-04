Evil Dead The Game: dai Leader ai Cacciatori, le 4 classi di Sopravvissuti nel dettaglio

Quando manca un mese esatto al lancio di Evil Dead: The Game, dalle pagine di GameInformer sono emersi dei dettagli approfonditi sulle quattro classi di sopravvissuti che potranno essere impersonati dai videogiocatori.

Evil Dead: The Game, ricordiamo, è un un gioco multiplayer asincrono 4vs1 nel quale una squadra di quattro giocatori è chiamata a collaborare per sopravvivere contro un demone impersonato da un quinto utente. Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere di che pasta è fatto un Demone Kandariano, oggi invece è giunto il momento di scoprire di cosa sono capaci i Sopravvissuti.

I Sopravvissuti di Evil Dead: The Game si suddividono in quattro differenti classi. I Leader sono in possesso di un'aura speciale che consente loro di ridurre i danni subiti dei propri compagni, incrementare i danni inferti dalla propria squadra, rallentare l'incremento della paura e molto altro. I Guerrieri eccellono nel combattimento corpo a corpo e posseggono della salute aggiuntiva. Possono inoltre attivare diversi perk (come l'invulnerabilità e scudi temporanei) ed eseguire delle mosse finali. I Cacciatori prediligono il combattimento dalla distanza, dunque possono trasportare un maggior quantitativo di munizioni e sanno sempre come trovare il loot migliore. Infine ci sono i Support, che posseggono dei consumabili extra e sono in grado di creare scudi, ridurre la paura e guadagnare salute per sé e per gli altri. Un'esponente di questa classe, Cheryl Williams (foto in basso), è circondata da un'area curativa efficace su tutti i compagni al suo interno.



Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Evil Dead: The Game verrà lanciato il 13 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.