Evil Dead The Game: un leak anticipa l'arrivo della Beta su PS4 e PS5

A distanza di qualche settimana dall'uscita, Evil Dead The Game potrebbe entrare in una breve fase di test che permetterà agli sviluppatori di testare le funzionalità online del multiplayer asimmetrico e fare in modo che il lancio avvenga senza particolari intoppi.

Seppur con meno informazioni rispetto al solito, il popolare leaker PlayStation Game Size ha informato i suoi follower sui social che la Beta di Evil Dead The Game è stata aggiunta al database di PlayStation, suggerendo che il suo arrivo sia imminente. Purtroppo non sono state fornite le informazioni sulle dimensioni dei file di gioco poiché Sony ha limitato i dettagli che il leaker può estrapolare dal database, ma ciò non ha fermato l'utente dalla pubblicazione dell'icona del gioco che si potrà vedere nella home di PlayStation.

Per chi non lo sapesse, il gioco includerà personaggi e creature demoniache che abbiamo visto negli anni nel brand e coinvolgerà quindi The Evil Dead (La Casa), Evil Dead 2 (La Casa 2), Army of Darkness (L'Armata delle Tenebre) e il telefilm targato STARZ intitolato Ash vs Evil Dead. L'arrivo del titolo è previsto per il prossimo 13 maggio 2022 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Avete già dato un'occhiata al filmato dedicato alle 4 classi di sopravvissuti in Evil Dead The Game?