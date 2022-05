Evil Dead The Game: orrore, sangue e risate in multiplayer insieme ad Ash

Un multiplayer asimmetrico pieno di sangue, horror e qualche risata non sempre trattenuta: eccovi la nostra recensione di Evil Dead The Game, disponibile da oggi 17 maggio su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Dopo innumerevoli delusioni, l'ultimo tie-in videoludico de La Casa (e della serie STARZ di Ash vs The Evil Dead) ci sorprende in positivo sia per il divertimento offerto dalle modalità multigiocatore che per la bontà del comparto grafico e artistico.

La negatività che ha accompagnato le precedenti incarnazioni del Male viene spazzata via dalla ricchezza di contenuti garantita dal sistema di progressione dei Sopravvissuti e dei demoni, oltre che dalla costante vena citazionista che traspare in ogni aspetto dell'opera. Solo con il tempo, e con la solida iniezione di contenuti post-lancio promessa dagli sviluppatori con tante mappe e aggiunte gratuite, capiremo però se l'esperimento di Saber Interactive potrà dirsi davvero compiuto.

