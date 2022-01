Evil Dead The Game è stato rinviato ancora: non uscirà a febbraio

Il publisher Saber Interctive e lo studio di sviluppo Boss Team Games hanno rinviato il lancio di Evil Dead: The Game, gioco multiplayer cooperativo e competitivo basato sul franchise horror conosciuto in Italia come "La Casa".

Precedentemente previsto nel mese di febbraio, Evil Dead: The Game è stato rimandato a venerdì 13 maggio 2022 (un giorno che probabilmente non è stato scelto a caso). Si tratta del secondo posticipo al quale va incontro il gioco, dal momento che la sua uscita era inizialmente prevista nel corso del 2021.

Lo studio ha deciso di prolungare il periodo dello sviluppo per essere sicuro di creare un gioco degno del franchise di Evil Dead. "Questo posticipo dà al nostro team il tempo di cui ha bisogno per sistemare le cose, in questo modo il vostro Boomstick sarà rifinito, carico al massimo e pronto a far esplodere i Deadite quando arriverà quel venerdì 13 maggio". In compenso, a febbraio Boss Team Games darà ufficialmente il via ai preordini e pubblicherà un trailer nuovo di zecca.

Evil Dead: The Game, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Si tratta di un gioco multiplayer asincrono 4vs1, in cui una squadra di quattro giocatori deve vedersela con un demone impersonato da un altro utente. Ad arricchire l'esperienza ci saranno anche una serie di missioni secondarie affrontabili in single player. Leggete la nostra anteprima di Evil Dead: The Game.