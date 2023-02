Evil Dead The Game: un tripudio di sangue e violenza con la Splatter Royale gratuita

In attesa dell'arrivo di Evil Dead The Game su PlayStation Plus a febbraio, i ragazzi di Boss Team Games lanciano un importante aggiornamento per l'horror asimmetrico di Saber Interactive che introduce la nuova sopravvissuta Ruby Knowby e la modalità Splatter Royale.

Il piatto forte dell'offerta contenutistica confezionata da Saber con questo nuovo update è rappresentato proprio da Splatter Royale, un'esperienza multiplayer in stile battle royale che vedrà i Sopravvissuti e i Demoni combattere in arene da 40 giocatori.

A rendere ancora più violente le battaglie da completare in questa nuova modalità ci pensano il Lanciagranate e la Falce, due armi inedite da sbloccare esplorando la mappa o strappandole dal corpo esanime dei nemici appena abbattuti.

L'aggiornamento gratuito di Evil Dead The Game con la modalità Splatter Royale comprende anche il completo Kandarian Facelift di Pablo senza costi aggiuntivi e la Sopravvissuta Ruby Knowby doppiata dalla leggendaria Lucy Lawless: chi indosserà i suoi panni potrà rigenerare la salute, aumentare la resistenza alla possessione e potenziare il danno delle proprie armi, per poi rafforzare l'aura e caricare l'abilità unica consumando le anime dei dannati che proveranno ad assalirla.

L'update di The Dead The Game è disponibile da oggi, 2 febbraio, su PC, PlayStation e Xbox: prima di lasciarvi al video della modalità Splatter Royale vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Evil Dead The Game tra sangue, orrore e risate.