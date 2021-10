Evil Genius 2: il gestionale satirico ha una data su PlayStation, Xbox e Game Pass

Gli sviluppatori di Rebellion annunciano con un video la data di lancio delle versioni console di Evil Genius 2 World Domination per PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox Game Pass tra i giochi "gratuiti" per gli abbonati al servizio di Microsoft.

Il filmato confezionato dalla software house capitanata da Jason Kingsley ci permette di apprezzare gli sforzi profusi da Rebellion nel riadattamento dell'esperienza di gameplay originaria, in funzione del nuovo contesto rappresentato dalle piattaforme casalinghe e dall'utilizzo dei controller.

Per quanto concerne i contenuti, le edizioni PlayStation e Xbox di Evil Genius 2 saranno identiche a quella PC: lo scopo degli appassionati di RTS e gestionali su console sarà sempre quello di guidare un'organizzazione segreta alla conquista del mondo interpretando un villain senza scrupoli. Lo stile scanzonato e venato di umorismo nero che contraddistingue la serie sarà il perno attorno al quale graviteranno tutte le attività da svolgere nei panni del nostro crudele alter-ego, dal reclutamento delle spie alla costruzione di nuove aree della base.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e vi informiamo che Evil Genius 2 World Domination sarà disponibile dal 30 novembre su console PlayStation e Xbox. Sempre per il 30 novembre è previsto l'arrivo di Evil Genius 2 su Xbox Game Pass.