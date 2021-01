Evil Genius 2 World Domination: il diabolico gioco di Rebellion ha una data di lancio

Dopo averci dato un assaggio del gameplay con il trailer pubblicato lo scorso mese di giugno, Rebellion Developments ha finalmente annunciato la data di lancio definitiva di Evil Genius 2, il seguito dello storico RTS gestionale pubblicato nel 2007.

Inizialmente previsto al lancio entro la fine del 2020, Rebellion ha confermato che Evil Genius 2 sarà pronto per il 30 marzo 2021, data che segnerà il suo debutto in esclusiva su PC. Come i veterani del primo capitolo già potranno immaginarsi, nel corso dell'avventura avremo il compito di impersonare un leader diabolico e senza scrupoli intenzionato a conquistare il mondo intero.

Il titolo prevede quattro personaggi principali per altrettante campagne di gioco: potremo vestire i panni del despota narcisista Max, del folle muscoloso Ivan, dell'ex maestro di spionaggio Emma o dello scienziato pazzo Zalika. Ognuno di questi potrà edificare il proprio quartier generale all'interno di una delle tre isole paradisiache messe a disposizione del giocatore, che potrà servirsi di un nuovo sistema di costruzione e personalizzazione per dar vita ad una vera e propria roccaforte ricca di trappole con cui fermare sul nascere i tentativi della Force of Justice. Potremo inoltre inviare in giro per il mondo i nostri mercenari e uomini di fiducia per espandere la nostra influenza maligna in tutto il globo.

Rebellion ha inoltre fatto accenno alla presenza di un'ulteriore, misteriosa modalità di cui non ha ancora parlato, e che svelerà nel corso dei prossimi mesi.

Nell'attesa che arrivi dunque il 30 marzo, vi invitiamo ad approfondire il gioco con la nostra Anteprima dedicata a Evil Genius 2.