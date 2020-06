Evil Genius 2 World Domination: Rebellion mostra il primo video gameplay dello strategico

Cogliendo al volo l'opportunità offertagli dal PC Gaming Show, le fucine digitali di Rebellion hanno sfornato il primo video gameplay di Evil Genius 2 World Domination, lo strategico annunciato nel 2017 e destinato ad arrivare entro fine 2020 su PC.

La software house capitanata da Jason Kingsley ha illustrato gli elementi di gameplay e i contenuti più rappresentativi che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica di questo RTS gestionale con visuale dall'alto.

Proprio come nel primo capitolo di questa storica serie, il nostro scopo è quello di guidare un'organizzazione segreta alla conquista del mondo: il villain senza scrupoli che interpreteremo dovrà fare appello a tutta la sua crudeltà per reclutare e addestrare un esercito di spie, hacker, scienziati pazzi e mercenari.

Per riuscire nell'impresa, dovremo evolvere gradualmente la base attingendo alle risorse acquisite nelle attività da svolgere di volta in volta per destabilizzare le democrazie occidentali e i nostri acerrimi nemici, il tutto con lo stile scanzonato e venato di umorismo nero che contraddistingue da sempre questa serie. Con il primo video gameplay di Evil Genius 2 World Domination arriva perciò la promessa del team inglese di Rebellion di lanciare il titolo entro e non oltre la fine del 2020 in esclusiva su PC. Su queste pagine trovate il nostro speciale su Evil Genius 2 realizzato durante l'E3 2019.