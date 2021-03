Evil Genius 2 World Domination: Rebellion svela i primi contenuti aggiuntivi post-lancio

In attesa del lancio di Evil Genius 2 World Domination gli sviluppatori di Rebellion Developments hanno svelato i piani per il supporto post lancio dello storico gestionale che prevedono l'arrivo di tanti contenuti aggiuntivi nel tempo.

Previsto inizialmente entro la fine del 2020, Evil Genius 2 World Domination arriverà sugli scaffali virtuali il prossimo 30 marzo 2021 in esclusiva su PC. Come prevede la tradizione, anche in questo caso i giocatori verranno messi nei panni di un diabolico leader intenzionato a conquistare il mondo senza troppi scrupoli. Gli sviluppatori di Rebellion hanno annunciato un piano di supporto post lancio che implementerà una serie di contenuti aggiuntivi, sia gratuiti che a pagamento, nelle settimane e nei mesi successivi all'uscita.

Già al momento del lancio verrà introdotta una modalità fotografica che permetterà ai giocatori di regolare le impostazione del campo visivo, dalla profondità alla distanza focale per arrivare all'applicazione di filtri e sovrapposizioni varie. Nelle settimane successive verrà poi pubblicato un pacchetto campagna che includerà un nuovo Genius giocabile, un covo inedito e la Force of Justice. Successivamente il team presenterà nuovi pack che porteranno nel gioco nuovi scagnozzi, stanze, trappole e oggetti mai visti prima. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso del tempo.

Prima di lasciarvi al trailer cinematografico di lancio, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Evil Genius 2 World Domination.