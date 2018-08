Evil Geniuses ecco un nuovo partner per la formazione: raggiunto l'accordo con AORUS

Siglato l'accordo per una partnership strategica tra AORUS e la squadra professionistica degli Evil Geniuses a cui andranno tutti i migliori componenti Hardware per PC.

AORUS, marchio premium dedicato al gaming di GIGABYTE, ha annunciato oggi una nuova partnership strategica con Evil Geniuses, formazione di altissimo spessore internazionale fondata nel 1999 ed ora ai vertici del panorama videoludico internazionale.



L’azienda leader nel settore dell’informatica e tecnologia sarà il partner ufficiale della squadra degli Evil Geniuses e fornirà hardware per PC di altissima qualità e prestazioni con componenti di prima qualità, incluse le ultime schede madri e video targate AORUS.



Evil Geniuses attraverso il proprio Direttore Operativo Philip Aram ha commentato l’accordo affermando che:”In Evil Geniuses, gareggiamo ai massimi livelli di molti giochi tecnicamente impegnativi, pertanto abbiamo bisogno della migliore tecnologia e hardware per supportare i nostri giocatori. Unire le forze con AORUS significa che i giocatori di Evil Geniuses avranno un vantaggio ineguagliabile nella nostra struttura di allenamento Xfinity.

L’hardware all’avanguardia AORUS è realizzato per dare maggiori possibilità e potenza ai giocatori nel mondo, e abbiamo intenzione di spingerlo ai limiti ogni giorno.”



Dall’altro lato Eddie Lin, Vice Presidente di AORUS, ha dichiarato alla stampa che:”La nostra società è molto contenta della possibilità di poter collaborare con Evil Geniuses, uno dei franchising più conosciuti al mondo per gli sport elettronici, con anni di vittorie e successi al loro attivo. Il loro successo riflette il loro straordinario lavoro di squadra e determinazione, che corrispondono ai valori che sosteniamo nel Team AORUS.”



Per maggiori dettagli ed informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di AORUS e degli Evil Geniuses.