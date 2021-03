Evil Inside: l'horror ispirato a P.T. terrorizza in video su PC, PS4 e PS5

Dal canale YouTube ufficiale di PlayStation, i ragazzi di JanduSoft confermano l'imminente arrivo su PC di Evil Insidee annuncia lo sviluppo delle versioni PS4 e PS5 del loro horror che, inutile nasconderlo, attinge a piene mani dalle atmosfere e dall'esperienza ludica dell'ormai storica demo P.T. di Silent Hills.

L'horror psicologico di JanduSoft pone i fan del genere nei panni di Mark, un giovane che si serve di una tavola ouija per cercare di entrare in comunicazione con lo spirito di sua madre ma che finisce per essere inghiottito in un incubo ad occhi aperti scaturito da una forza maligna risvegliata dal rituale.

Costretto in questo limbo oscuro, l'adolescente Mark dovrà dare la caccia all'entità demoniaca visitando scrupolosamente ogni stanza della sua casa, il tutto per raccogliere i frammenti della tavola ouija andata in frantumi dopo il rituale. La creatura evocata gli provocherà delle allucinazioni e si manifesterà con terrorizzanti apparizioni per indurlo a desistere dal ricomporre i pezzi della tavola spiritica e riuscire, così facendo, a concludere l'esorcismo.

La data d'uscita di Evil Inside per PS4 e PlayStation 5 non è stata ancora annunciata, ma dalle pagine di Steam sappiamo almeno che il titolo sarà disponibile su PC a partire dal 25 marzo. Se amate questo genere di videogiochi, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere la nostra recensione di Visage, l'horror psicologico "in stile P.T." lanciato nei mesi scorsi dallo studio SadSquare su PC, PS4 e Xbox One.