Evil Inside sembra proprio P.T. nel video confronto con la demo di Silent Hills

Dopo aver assistito all'ultimo trailer di Evil Inside su PC PS4 e PlayStation 5, la redazione di GameSpot ha realizzato una video comparativa tra il nuovo horror indie e l'ormai storico Playable Teaser di Silent Hills, il gioco di Hideo Kojima cancellato dopo il divorzio tra il papà di Metal Gear e Konami.

Il raffronto confezionato da GameSpot ci permette di notare i numerosi punti di contatto tra il celebre P.T. e il nuovo progetto a tinte oscure firmato dal team di JanduSoft, soprattutto per quanto concerne lo stile, il setting e l'approccio adottato per immergere gli utenti in questo incubo interattivo pieno di fantasmi e demoni.

Similarmente a quanto proposto nei mesi scorsi dagli autori di Visage, anche nel caso di Evil Inside avremo modo di esplorare una casa infestata e di vivere un'avventura all'insegna del "jump scare" con attività legate alla risoluzione di enigmi ambientali e all'esplorazione delle diverse stanze che compongono lo scenario.

Sul fronte dei contenuti, solo al lancio del titolo capiremo se gli elementi thrilling del gameplay sapranno seguire in maniera organica una trama che si incentrerà sulle gesta compiute da Mark, un adolescente che dovrà ricostruire una tavola spiritica ouija andata in frantumi dopo un rituale conclusosi con l'evocazione involontaria di uno spirito maligno.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video confronto con P.T. e vi ricordiamo che l'uscita di Evil Inside è prevista su PC, PlayStation 4 e PS5 per il 25 marzo.