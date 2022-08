Evil West: l'action western è stato rinviato, ma non si farà attendere fino al 2023

I ragazzi di Flying Wild Hog riguadagnano i social per annunciare il rinvio di Evil West, l'ambizioso action a tinte oscure ambientato in una versione alternativa del Far West popolata da vampiri e mostri d'ogni sorta.

In un comunicato congiunto con Focus Entertainment, gli esponenti della software house polacca ci spiegano di voler prendersi più tempo per smussare gli angoli vivi del gameplay e fare in modo che il loro prossimo titolo "rimanga impresso nella memoria dei giocatori".

Nella lettera aperta, il team di Flying Wild Hog rimarca inoltre le difficoltà di chi, come loro, sta dando forma a un videogioco destinato ad approdare su cinque piattaforme appartenenti a due generazioni diverse. In ragione di tutto ciò, gli autori di Varsavia e il publisher parigino hanno scelto di far slittare la commercializzazione di Evil West dall'originaria data del 20 settembre al 22 novembre 2022, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Diversamente da quanto prospettato dai rinvii di Hogwarts Legacy e tantissimi altri videogiochi, quindi, per poter tuffarci nelle atmosfere di questo sparatutto western pieno di vampiri non dovremo attendere fino al prossimo anno... sperando che nel frattempo non venga annunciato un nuovo posticipo, s'intende.

Mentre incrociamo le dita, vi invitiamo ad approfondire la conoscenza della nuova IP a tinte oscure di Flying Wild Hog leggendo questo nostro speciale su Evil West e la caccia ai vampiri in salsa Steampunk.