Evil West contro l'aracnofobia: potrete completamente rimuovere i ragni dal gioco

Sebbene di recente Evil West sia andato incontro ad un rinvio, con la nuova data fissata per il prossimo 22 novembre, la curiosità attorno al nuovo, frenetico Action a tinte western di Flying Wild Hog continua a restare elevata ad ogni nuova presentazione o aggiornamento, grande o piccolo che sia.

A tal proposito, gli autori confermano la presenza di una feature inconsueta ma comunque interessante, pensata per venire incontro alle esigenze degli aracnofobici: tramite le opzioni sarà infatti possibile rimuovere completamente i ragni dal gioco, presenti in quantità piuttosto considerevoli. Così facendo i giocatori che soffrono di questa fobia potranno godersi i frenetici combattimenti di Evil West senza doversi preoccupare di incontrare lungo il cammino le fastidiose creature ad otto zampe.

Evil West non è il primo titolo ad implementare una simile feature: in precedenza Kill It With Fire consentiva ai giocatori di trasformare i ragni in esseri simili a giocattoli, ed anche il celebre Grounded di Obsidian Entertainment permetteva di modificare queste creature rendendole dei blob fluttuanti. Ai microfoni di VG24/7, Michal Kuk di Flying Wild Hog spiega che la decisione presa dal team "è tutta una questione di accessibilità", sebbene faccia comunque delle importanti precisazioni: anche disattivando questi insetti dal gioco "ci saranno comunque riferimenti ai ragni: ci saranno luoghi caratterizzati da ragnatele e sono presenti nemici con caratteristiche ispirate ai ragni nel loro design".

Niente paura comunque: le creature in sé, gli insetti veri e propri, scompariranno del tutto attivando la relativa opzione, garantendo così la corretta fruibilità del gioco agli aracnofobici di tutto il mondo. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi intanto il video gameplay esteso di Evil West, che vi offrirà un assaggio non solo delle meccaniche di gioco, ma anche delle atmosfere steampunk a base dell'opera.