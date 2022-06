Evil West: data d'uscita per l'Action western fantasy dai creatori di Shadow Warrior

Focus Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Evil West, il nuovo frenetico Action firmato da Flying Wild Hog, i creatori di Shadow Warrior che stavolta ci portano in una versione alternativa del far west popolata da vampiri ed altre creature demoniache.

Evil West è stato annunciato ai Game Awards 2020, e dopo quasi due anni finalmente c'è una data d'uscita: il filmato inedito conferma infatti che il gioco sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2022, sia in versione digitale che fisica su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, senza ovviamente dimenticare l'esordio anche su PC.

Il trailer alterna sequenze narrative ad altre di totale azione, con lo sceriffo protagonista dell'avventura che scatena la sua furia sfruttando un ampio arsenale di armi e sfoggiando brutali mosse finali con le quali porre fine all'esistenza delle creature mostruose che intralciano il suo cammino.Non mancheranno abilità speciali da far progredire nel corso del gioco, che promette ritmi frenetici ed azione senza sosta come da tradizione nei giochi realizzati da Flying Wild Hog.

L'uscita non è troppo distante, ma se volete ingannare l'attesa c'è un altro video gameplay di Evil West, mandato in onda durante i Game Awards 2021. Pronti a scatenare massacri con stile nella frontiera americana in salsa fantasy?