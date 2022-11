Evil West su PlayStation e Xbox: le modalità grafiche dell'action western coi mostri

Dopo averci offerto uno spaccato del gameplay cooperativo di Evil West, Focus Entertainment stila l'elenco delle modalità grafiche accessibili su console PlayStation e Xbox per il lancio dello sparatutto a tinte horror di Flying Wild Hog.

Chi indosserà lo spolverino digitale dello sceriffo ammazza-vampiri di Evil West avrà a disposizione numerose opzioni grafiche, e questo a prescindere dalla console utilizzata per immergersi nelle atmosfere a tinte oscure di questo shooter in terza persona.

L'ultima odissea action western firmata da Flying Wild Hog vanterà infatti diverse modalità in considerazione della natura crossgen di un progetto che, in quanto tale, terrà conto anche degli attuali possessori di PS4, Xbox One e relative versioni midgen. Eccovi allora l'elenco completo delle modalità grafiche di Evil West, con le indicazioni sulla risoluzione e sul target del framerate:

Xbox One e Xbox One S: 1080p a 30fps

Xbox One X: 2160p a 30fps

PS4: 1080p a 30fps

PS4 Pro: 1080p a 30fps (con migliorie grafiche rispetto alla versione PS4 'base')

Xbox Series S: 1080p a 30fps

Xbox Series X: 2160p a 30fps (Quality) / 1080p a 60fps (Performance)

PlayStation 5: 2160p a 30fps (Quality) / 1080p a 60fps (Performance)

Il lancio di Evil West è previsto per il 22 novembre su PC e, ovviamente, su console Microsoft e Sony. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Evil West, Van Helsing nel Far West.