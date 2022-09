Evil West, lo abbiamo provato: vi raccontiamo il mix tra Van Helsing e Far West!

Il team di sviluppo di Flying Wild Hog, già autore del reboot di Shadow Warrior, si appresta a fare ritorno sulle scene videoludiche con una produzione inedita, che segna l'avvento di una nuova IP.

Edita da Focus Home Interactive, l'avventura multipiattaforma confezionata dal team polacco condurrà i giocatori all'esplorazione di una versione alternativa e più cupa del tradizionale Far West. Popolato tanto di cowboy quanto di creature sovrannaturali, il mondo di Evil West offre una stimolate serie di suggestioni di genere steampunk, alle quali si affiancano cacciatori di creature della notte. Tra questi ultimi, troviamo anche Jesse Rentier, sterminatore di vampiri protagonista del gioco.



Con l'avvicinarsi della data di lancio della produzione, il nostro Giovanni Panzano ha avuto l'opportunità di testare con mano una ricca Demo di Evil West, grazie alla quale ha scoperto molti dettagli sul gameplay e l'ambientazione del titolo. Per raccontarvi ogni dettaglio in merito, non poteva ovviamente mancare un video dedicato. Come da tradizione, potete dunque trovare il filmato in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye. Buona visione!

Ricordiamo che Evil West sarà disponibile a partire dal prossimo 22 novembre 2022, con esordio atteso su Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.