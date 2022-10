Evil West, basta rinvii: l'action western coi vampiri entra in fase Gold

Evil West, il mix tra Van Helsing e Far West di Flying Wild Hog, è entrato ufficialmente in fase Gold. A darne notizia sono i produttori di Focus Entertainment con un tweet che conferma, appunto, la fine dei lavori su questo intrigante action western in chiave horror steampunk.

L'ultima proprietà intellettuale ideata dagli autori di Shadow Warrior ci farà indossare lo spolverino di uno sceriffo chiamato ad abbattere tutti i vampiri e i mostri che infestano la frontiera americana, un'impresa da compiere solo attingendo alla forza esoterica di un'organizzazione segreta che mira a conquistare l'intero pianeta.

In questa versione alternativa del Far West sarà perciò necessario alternare le armi da fuoco alle abilità 'stregonesche' del proprio alter-ego nella speranza, così facendo, di ricacciare le forze del Male. In funzione della fase Gold, Focus Entertainment ribadisce che Evil West sarà finalmente disponibile a partire dal 22 novembre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Se volete saperne di più su questo action in chiave 'dark western', il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra prova di Evil West prima della recensione.