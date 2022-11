Evil West: scopriamo tutti i dettagli sul violento action dei creatori di Shadow Warrior

Ci separano ormai poche ore dal debutto sugli scaffali di Evil West, l'ultima fatica degli autori di Hard Reset e della trilogia reboot di Shadow Warrior. In attesa che il gioco sia disponibile per tutti, possiamo scoprire qualche dettaglio in più su storia, gameplay e modalità extra.

Il titolo targato Flying Wild Hog propone un ottimo sistema di combattimento che rende ogni scontro con le creature della notte divertente dal punto di vista ludico, sebbene il resto della produzione presenti lacune evidenti. Evil West è un gioco afflitto da vistosi problemi di natura tecnica, da un'eccessiva linearità e da un comparto narrativo che non riesce a fare centro anche per via di personaggi poco carismatici e stereotipati.

A controbilanciare il tutto troviamo però due extra più che graditi: oltre ad essere rigiocabile in New Game Plus, Evil West può anche essere giocato dall'inizio alla fine in modalità cooperativa online, la quale però è anch'essa limitata da alcune problematiche che impediscono di registrare i progressi al giocatore ospite, che non ha modo di utilizzare il proprio personaggio con tanto di potenziamenti sbloccati.

Prima di lasciarvi alla video recensione del titolo, disponibile anche sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la versione testuale della recensione di Evil West.