Evil West: un primo sguardo al gameplay dell'avventura sparatutto nel video dei TGA 2021

In chiusura dello spettacolo digitale che ha preceduto i TGA 2021, Focus Entertainment e Flying Wild Hog hanno mostrato le primissime scene di gameplay dell'avventura sparatutto Evil West.

Il titolo reinterpreta in chiave steampunk il mito della frontiera americana per farci indossare i panni di uno sceriffo incaricato di abbattere tutti i vampiri di un'organizzazione segreta che punta a dominare il mondo.

Il nostro alter-ego sarà perciò l'ultima linea tra l'umanità e il terrore ancestrale che emerge dalle tenebre e dalle sabbie del Far West: per avere la meglio su questa schiera di creature della notte, l'eroe potrà servirsi di una serie di armi e abilità elettriche da evolvere e potenziare col progredire dell'avventura. Basta dare un'occhiata al nuovo trailer per intuire gli sforzi profusi da Flying Wild Hog per rendere estremamente frenetica ogni sfida da affrontare contro i vampiri.

Il video di Evil West ammirato in chiusura del pre-show dei The Game Awards 2021 conferma l'uscita della nuova esperienza sparatutto degli autori di Shadow Warrior per il 2022, tanto su PC quanto su console PlayStation e Xbox. Il titolo, in funzione della sua natura crossgen, sarà disponibile su PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.