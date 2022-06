Evil West: il lato Steampunk del Far West nel video gameplay esteso

Dopo aver annunciato la data d'uscita di Evil West, Focus Entertainment e Flying Wild Hog ci rituffano nelle atmosfere horror steampunk del loro prossimo sparatutto a tinte oscure per darci modo di familiarizzare con l'esperienza di gioco da vivere in questa versione alternativa del Far West.

Il nuovo progetto sviluppato dagli autori della serie di Shadow Warrior ci metterà negli scomodi panni di uno sceriffo incaricato di abbattere tutti i vampiri e le creature della notte che infestano la frontiera americana attingendo alla forza esoterica di un'organizzazione segreta che punta alla conquista del mondo.

Il compito affidato al nostro alter-ego, di conseguenza, non sarà solamente quello di "pacificare a suon di pallottole" gli abomini che seminano il terrore tra i villaggi della sua contea ma anche, e soprattutto, quello di fermare le trame ordite dalla setta misteriosa che ha osato aprire i cancelli dell'Inferno per attingere al potere ancestrale del Male e servirsene per il proprio tornaconto.

Sul fronte del gameplay, Evil West trae spunto dai lati più dark del canovaccio narrativo per spronare gli utenti a potenziare ed evolvere costantemente il proprio arsenale nella speranza, così facendo, di esorcizzare quanti più demoni possibile ed evitare che il Male divori l'anima dei suoi concittadini.

Il lancio di Evil West è previsto per il 20 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Evil West, a caccia di vampiri in salsa Steampunk.