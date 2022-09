Evil West: storia e boss in oltre 10 minuti di azione sopra le righe

Al netto del piccolo rinvio per Evil West, confermato comunque per il 2022, il frenetico Action a tinte western di Flying Wild Hog continua a dimostrarsi intrigante e promettente ad ogni trailer. E in attesa del suo esordio sul mercato, gli sviluppatori stuzzicano i fan con un altro, adrenalinico video.

Il nuovo filmato è tra i più corposi fin qui pubblicati dagli autori, che offrono ulteriori 13 minuti di Evil West mostrando non solo tutta l'adrenalina del sistema di combattimento, ma anche cutscenes narrative ed una delle numerose boss fight che caratterizzeranno l'avventura. Il titolo prodotto da Focus Entertainment appare sempre più sopra le righe in termini di atmosfere, esattamente come il gameplay che mette a disposizione dei giocatori un vasto arsenale di armi e poteri speciali ben variegati per fronteggiare orde di nemici aggressivi e creature mostruose.

L'Action/Adventure dagli autori di Shadow Warrior è previsto su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 22 novembre, ed è realizzato in Unreal Engine 4. Tra le diverse feature che lo caratterizzeranno, Flying Wild Hog ha già confermato un'interessante opzione di accessibilità: in Evil West sarà possibile rimuovere completamente i ragni, venendo così incontro alle esigenze di tutti i giocatori aracnofobici.