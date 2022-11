Evil West: svelato peso e preload su PlayStation per l'action western con i mostri

Manca ormai pochissimo all'esordio di Evil West su PC e console PlayStation e Xbox, fissato per il 22 novembre 2022. In attesa dunque di scatenare morte e distruzione in un far west alternativo popolato da mostri, ecco quanto spazio libero servirà sulle piattaforme Sony per installare il gioco targato Flying Wild Hog.

Grazie ad un nuovo aggiornamento da parte della pagina Twitter PlayStation Game Size veniamo a sapere che Evil West richiederà 28,835GB liberi per avviare il gioco su PlayStation 4, mentre su PlayStation 5 sono necessari 33,699GB per l'installazione. In aggiunta viene anche confermato che il preload della nuova opera dagli autori di Shadow Warrior partirà il 20 novembre 2022, due giorni prima rispetto al day one. Considerato il peso nel complesso piuttosto contenuto, non servirà troppo tempo per avere già pronto il gioco all'interno della propria piattaforma in vista del lancio.

I dati riportati da PlayStation Game Size non dovrebbero tenere conto di eventuali patch al day one, che potrebbero eventualmente alterare il peso complessivo in modo più o meno consistente. In ogni caso per ingannare l'attesa potete intanto godervi il trailer di Evil West incentrato sulla coop, oltre a scoprire anche i requisiti PC qualora lo giocherete su questa piattaforma.

Per ulteriori approfondimenti potete inoltre leggere la nostra anteprima di Evil West, così da avere un quadro più chiaro sulle potenzialità della frenetica produzione targata Flying Wild Hog.