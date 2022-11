Evil West: gli sviluppatori rivelano la durata del loro imminente gioco

Focus Entertainment e Flying Wild Hog sono ormai prossimi a rilasciare Evil West la loro nuova produzione videoludica dalle tinte action e adventure in un contesto western, che approderà sul mercato il prossimo 22 novembre 2022. Dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni avute con la prova della demo di Evil West, arrivano delle novità.

Nel corso di una recente intervista al team di sviluppo, i ragazzi di Flying Wild Hog hanno annunciato alcuni dettagli importanti sulla loro nuova produzione. Durante la chiacchierata ai microfoni di XboxDynasty, la redazione estera ha chiesto alcune delucidazioni circa la durata effettiva del titolo, tenendo conto della variabilità di un elemento soggettivo - in quanto tiene conto del proprio modo di videogiocare -. Tale richiesta segue il desiderio di conoscere quante più informazioni possibili sull'ormai imminente titolo che verrà pubblicato da Focus Entertainment, anche in seguito al recente annuncio del peso e preload su PlayStation 5 di un prodotto che saprà conquistare il cuore di diversi videogiocatori.

Il team di sviluppo ha dichiarato quanto segue, in risposta alla sopracitata domanda della redazione: "Circa dieci-quindici ore per la campagna principale, senza tenere conto di alcune caratteristiche extra, come la Co-Op, il Newgame+, i mostri che presentano quattro livelli di difficoltà, la morte permanente e la possibilità di rigiocare tutte le missioni del gioco." La dichiarazione della durata complessiva che si attesta tra le dieci e le quindici ore di gioco giunge dal Lead Producer, Tomek Gop. Pur dovendo attendere l'arrivo della versione definitiva di Evil West per poter decretare se questo sia o meno un valore positivo per l'esperienza complessiva, c'è da dire che l'alta rigiocabilità fornirà un'avventura dalla giusta longevità per tutti.

Che si sia alla ricerca di un'esperienza "mordi e fuggi" o di un prodotto altamente rigiocabile e che incentivi il completamento al 100%, Evil West saprà accontentare tutti con la propria longevità. Il male alberga sulla frontiera americana e merita di essere eradicato vestendo i panni di uno dei pochi agenti che compongono un'organizzazione segreta ammazza-vampiri. Saremo "l'ultima linea tra l'umanità e un terrore ancestrale che sta emergendo dalle tenebre". Ricordiamo che Evil West uscirà il 22 novembre 2022. La produzione targata Focus Entertainment e Flying Wild Hog sarà disponibile al prezzo di 49,99 euro ed uscirà su tutte le piattaforme di nuova e vecchia generazione - compreso l'ecosistema PC - ad esclusione di Nintendo Switch.