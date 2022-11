Evil West è su Xbox Game Pass e PlayStation Plus oppure no?

Il nuovo, frenetico Third-Person Shooter di Flying Wild Hog si prepara a scatenare tutta la sua spettacolarità: Evil West è disponibile su PC e console PlayStation e Xbox, caratterizzato da un'atmosfera ed uno stile unico che mette a confronto cowboy e vampiri in un gioco d'azione frenetico.

Non tutto risulta però impeccabile come segnalato nella nostra recensione di Evil West, in ogni caso gli amanti del genere potrebbero essere interessati a dare quantomeno una chance all'ultima fatica portata a termine dai creatori della trilogia di Shadow Warrior. A tal proposito, Evil West è disponibile al day one su Xbox Game Pass o sui servizi Premium ed Extra di PlayStation Plus?

La risposta è negativa per entrambi i casi: Evil West non è disponibile per gli abbonati ai servizi di Microsoft e Sony, dunque chi è interessato al gioco dovrà acquistarlo normalmente a prezzo pieno, in versione fisica oppure in digitale. Come al solito, comunque, nulla vieta al gioco di arrivare prima o poi all'interno del Game Pass o su PlayStation Plus, tuttavia si tratta di una possibilità per il momento distante nel tempo, e sarò necessario attendere aggiornamenti da parte di Flying Wild Hog o del publisher Focus Entertainment.

Se siete invece interessati a farlo vostro subito, potrebbe interessarvi sapere quanto dura Evil West, stando alle parole degli sviluppatori.