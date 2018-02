EVO 2018: svelati gli otto beat 'em up per la nuova stagione. Si vede Dragon Ball FighterZ

Gli otto giochi della nuova stagione competitivasono stati rivelati sul canale Twitch di. Le finali dell'EVO 2018 si terranno a, presso il Mandalay Bay Resort. I giocatori di tutto il mondo si sfideranno nel corso di un intensissimo weekend per competere per il titolo di campioni del mondo.

Ecco i titoli che saranno presenti in questo 2018; tra questi spicca la gradita aggiunta di Dragon Ball FighterZ:

- Tekken 7;

- Super Smash Bros. Wii U;

- Street Fighter 5: Arcade Edition;

- BlazBlue: Cross Tag Battle;

- Guilty Gear Xrd REV 2;

- Injustice 2;

- Super Smash Bro. Melee;

- Dragon Ball FighterZ.

BlazBlue: CrossTag Battle, lo sviluppatore Mori Toshimichi è apparso durante lo streaming per rivelare che due personaggi della web serie RWBY faranno il loro debutto nel gioco come DLC.

Anche Arc System è al lavoro su Guilty Gear Xrd REV 2: gli sviluppatori hanno rivelato che un nuovo aggiornamento al titolo è previsto per marzo e il torneo EVO 2018 utilizzerà la nuova versione del gioco.

Super Smash Bros. Melee rientrerà nel circuito EVO, poiché continua ad essere un titolo estremamente popolare, mentre Dragon Ball FighterZ farà il proprio debutto sulla scena, altro riconoscimento per un capolavoro incredibile.

Marvel vs. Capcom: Infinite, invece, non è stato compreso come titolo EVO 2018. I titoli Marvel vs. Capcom hanno sempre fatto parte di quasi tutti i tornei EVO, ma il nuovo gioco non è riuscito a far breccia nella community dei beat 'em up. Il direttore del torneo di EVO Joey Cuellar ha notato che mentre i giochi Marvel vs Capcom sono importanti per l'eredità del torneo, Marvel vs. Capcom: Infinite semplicemente "è sparito dalla scena". Cuellar ha anche annunciato che EVO collaborerà con Humble Bundle alla fine del mese per un progetto benefico dedicato alla popolazione portoricana colpita dall'uragano.