EVO 2019: GO1 batte SonicFox, diventa campione di DB FighterZ e scoppia in lacrime

La rivincita è servita. Durante la finale di Dragon Ball FighterZ all'EVO 2018 il pro gamer giapponese Goichi "GO1" Kishida dovette arrendersi al suo eterno rivale Dominique "SonicFox" McLean, che vinse il titolo di campione con un secco 3-0. All'EVO 2019, invece, le cose sono andate diversamente.

Il torneo di Dragon Ball FighterZ all'EVO 2019, nonostante non abbia potuto contare sui numeri da record dell'anno scorso, ha ugualmente riservato un sacco di sorprese e match al cardiopalmo. L'attenzione degli spettatori, in ogni caso, era quasi completamente rivolta a SonicFox e GO1, due dei più forti giocatori di Dragon Ball FighterZ del mondo. Una rivalità che continua ad appassionare i fan, anche perché i due sono molti differenti: SonicFox predilige una strategia offensiva, mentre GO1 è un maestro dell'arte della difesa.

Il cammino verso la finale è andato liscio per entrambi, dal momento che nessuno dei due ha subito sconfitte. Quando hanno finalmente cominciato a fare sul serio non hanno deluso il pubblico, che urlava allo stesso per entrambi, apparentemente senza prediligere l'uno o l'altro. Durante la prima parte della finale è stato SonicFox a dominare, che si è subito portato in vantaggio per 2 a 0. GO1, tuttavia, non s'è dato per vinto, riuscendo a ribaltare il risultato imponendosi per 3 a 2 e laureandosi campione di Dragon Ball FighterZ all'EVO 2019.

Mentre il pubblico urlava il suo nome, Goichi è scoppiato a piangere per la gioia, scrivendo un altro capitolo indimenticabile della storia dell'EVO e dell'eterna rivalità con SonicFox. Potete rivivere gli istanti finali nel video allegato in calce a questa notizia, buona visione!