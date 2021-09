EVO 2021 Showcase cancellato per l'emergenza Covid, paura della Variante Delta

EVO 2021 Showcase è stato cancellato, gli organizzatori dell'evento in programma a Las Vegas il 27 e il 28 novembre hanno annunciato che lo show non si terrà quest'anno ed hanno dunque cancellato gli appuntamenti previsti all'UFC APEX.

L'emergenza sanitaria Covid-19 non è ancora terminata e sopratutto si temere la massiccia diffusione della Variante Delta, la quale potrebbe diventare particolarmente aggressiva sul finire dell'autunno, da qui la decisione di non tenere l'EVO Showcase a Las Vegas questo novembre.

Ricordiamo che la scorsa primavera Sony ha comprato EVO Evolution Championship Series, il torneo è dunque ora di proprietà di PlayStation, EVO Online 2021 si è tenuto ad agosto in formato digitale mentre a quanto pare non è ancora arrivato il momento per riportare l'evento alla dimensione live.

L'Evolution Championship Series è il principale torneo mondiale dedicato ai giochi picchiaduro ed è stato spesso sede di finalissime di giochi come Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken. La speranza degli appassionati del genere è ovviamente quella di poter assistere quanto prima (speriamo nel corso del 2022) ad una nuova edizione dell'EVO con ospiti i migliori giocatori del mondo, ci vorrà però ancora del tempo prima che show di questo tipo possano essere organizzati in piena sicurezza per la salute di tutti.