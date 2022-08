EVO 2022, tutti gli annunci della giornata finale: dal ritorno di Fatal Fury a Tekken 8!

Dopo i numerosi annunci della giornata di apertura dell'EVO Japan 2022, anche le fasi conclusive dell'evento hanno riservato molteplici sorprese per gli appassionati di picchiaduro.

Tra le grandi sorprese, spiccano i reveal di produzioni inedite, con la pubblicazione del primo teaser di Teeken 8 e la conferma dell'avvio dei lavori su di un nuovo Fatal Fury. Dai vertici di SNK è infatti arrivato l'annuncio del ritorno in scena della storica IP, con tanto di pubblicazione di un primo video teaser del nuovo Fatal Fury. Scopriamo inoltre che Goku e compagni sono pronti a raggiungere nuovi hardware, grazie all'annuncio della versione PS5 e Xbox Series X di Dragon Ball FighterZ.

Non potevano inoltre mancare aggiornamenti su picchiaduro di successo già disponibili sul mercato. In particolare, da CyberConnect2 è arrivata la conferma della data di lancio del nuovo DLC di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, dedicato alla versione demoniaca avanzata di Nezuko Kamado. Spazio poi anche a tante novità su The King of Fighters XV, che si prepara ad accogliere diversi combattenti aggiuntivi, una seconda Stagione e il supporto al cross-play.



A sorpresa, sono inoltre stati offerti alcuni aggiornamenti sullo sviluppo di Granblue Fantasy: Relink, l'attesto JRPG ambientato nell'universo di Granblue Fantasy, il medesimo che ha dato asilo al picchiaduro Granblue Fantasy: Versus.



In chiusura dell'evento, gli organizzatori della manifestazione videoludica e e-sportiva hanno infine confermato il ritorno dell'EVO Japan nel 2023, con l'annuncio delle date di svolgimento dell'appuntamento dedicato ai picchiaduro.