EVO 2022, tutti gli annunci sui picchiaduro: da Street Fighter 6 a Guilty Gear Strive

Il day-one dell'EVO 2022 è andato in archivio, e in attesa di scoprire cosa ci riserveranno i match dei prossimi giorni, abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione su tutti gli annunci che sono già stati effettuati.

Cominciamo con Arc System Works, che ha approfittato della vetrina mediatica offerta dall'Evolution Championship Series per svelare la ricca roadmap di Guilty Gear Strive, che da qui all'anno prossimo prevede quattro nuovi lottatori, l'introduzione sotto forma di Beta delle funzionalità cross-play e un miglioramento della giocabilità, con una riduzione del ritardo degli input su PS5 e una diminuzione del tempo di connessione iniziale ai server su PC.

L'immancabile SNK ha invece espresso la volontà di introdurre il supporto al rollback netcode in Samurai Shodown nel corso della primavera del 2023 (praticamente a quattro anni dal lancio originario) e ha effettuato un paio di annunci in merito a The King of Fighters XV : Orochi Yashiro, Orochi Shermie e Orochi Crisis si uniranno al roster sotto forma di DLC lunedì 8 agosto, mentre nel 2023 è prevista l'implementazione del cross-play in tutte le versioni del picchiaduro.

Atlus, dal canto suo, è stata più rapida di SNK e ha appena pubblicato un aggiornamento per Persona 4 Arena Ultimax con il supporto al rollback netcode, sia su PS4, sia su PC (occhio che su Steam bisogna aderire al canale Beta). Notizie meno positive da Aksys Games, che invece si è vista costretta a posticipare al 2023 Blazing Strike su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC: il piano precedente per il picchiaduro ispirato ai classici Capcom e SNK prevedeva una pubblicazione dell'autunno del 2022.

Anche per Skullgirls 2nd Encore è previsto un nuovo personaggio, Marie, il cui debutto in qualità di quarto componente del Season Pass 1 è atteso nel corso del 2023. Ben più rapido Nickelodeon All-Star Brawl, che ha appena ricevuto Hugh Neutron sotto forma di DLC: doppiato da Mark DeCarlo, è caratterizzato da uno stile di combattimento rapido e imprevedibile.

Non sono mancati neppure alcuni annunci di nuovi giochi. Il publisher PixelHeart e lo sviluppatore Statera Studio hanno presentato Pocket Bravery, un picchiaduro in pixel art ispirato ai classici degli anni '90 (come Street Fighter, Fatal Fury e The King of Fighters) per PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Uscirà all'inizio del 2023 e può già essere aggiunto alla lista dei desideri di Steam. Q-Games, dal canto suo, arricchisce la serie PixelJunk con il beat 'em up multiplayer cooperativo PixelJunk Scrapper Deluxe: evoluzione di PixelJunk Scrappers, un gioco mobile esclusivo per Apple Arcade, quest'edizione Deluxe è attesa su PC via Steam ed Epic Games Store in una data non ancora precisata (aggiungetelo alla lista dei desideri, nel frattempo).

Chiudiamo questa carrellata con il picchiaduro più atteso in assoluto: Capcom ha annunciato che Street Fighter 6 vanterà i commentatori Tasty Steve e James Chen come parte della funzione Real-Time Commentary: il primo metterà il suo carisma al servizio del commento dei match, mentre il secondo fornirà delle analisi come complemento all'azione di gioco. Street Fighter 6 è atteso su PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC nel 2023.